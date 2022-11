Mourão bloqueia perfil que o apelidou de Paquita da Ditadura e redes reagem

"Apelido" viralizou nas redes sociais (foto: Alan Santos/PR) Um usuário do Twitter foi bloqueado pelo vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) após chamá-lo de 'Paquita da Ditadura'. Ao compartilhar o fato, o "apelido" viralizou e usuários das redes e dispararam mensagens a Mourão.





Paquitas é uma referência ao grupo de assistentes da apresentadora Xuxa, famosos na década de 80 e 90.

Poxa, o General Hamilton Mourão não gosta de ser chamado de paquita da ditadura. pic.twitter.com/bXKmKVKs9L %u2014 Lázaro Rosa %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@lazarorosa25) November 27, 2022





"Prezado @GeneralMourao, também conhecido como Paquita da Ditadura, fiquei sabendo que vc não quer que te chamem de Paquita da Ditadura, então vou parar de te chamar de Paquita da Ditadura e vou de chamar apenas de Paquita, ok?", escreveu um usuário ao compartilhar uma montagem do vice-presidente com as vestes características das dançarinas da apresentadora de televisão.

Prezado @GeneralMourao, também conhecido como Paquita da Ditadura, fiquei sabendo que vc não quer que te chamem de Paquita da Ditadura, então vou parar de te chamar de Paquita da Ditadura e vou de chamar apenas de Paquita, ok%u2753%uD83D%uDC40%uD83D%uDE01%uD83E%uDD2D pic.twitter.com/N3jIhhTKmM %u2014 thomas rüdiger hahn (@trhtomate) November 28, 2022





"Morri que o povo ta chamando o Mourão de paquita da ditadura", reagiu outro usuário. "Chamar o @GeneralMourao de paquita da ditadura é um desrespeito com as paquitas", comentou outro internauta.

Morri que o povo ta chamando o Mourão de paquita da ditadura %u2014 Sujiro Kimimame (@lipevirginianjo) November 28, 2022