Bolsonaro se reúne com Forças Armadas após Moraes negar ação contra urnas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira (24/11).O encontro aconteceu um dia depois de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, negar a ação do Partido Liberal (PL) que contesta o resultado do segundo turno das eleições deste ano.Ministros do atual governo e o general Walter Braga Netto, vice na chapa do Bolsonaro neste ano, estiveram na reunião. A informação é do jornalTambém marcaram presença no Alvorada alguns militares de alto escalão: Marco Freire Gomes, comandante do Exército; Almir Garnier, da Marinha; e Carlos de Almeida Baptista, da Aeronáutica.O compromisso não constava na agenda do presidente. Generais ouvidos pelo Estadão disseram que Bolsonaro pretende contestar a decisão de Moraes interpondo recursos no TSE ou no Supremo Tribunal Federal (STF).