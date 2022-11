Vídeo: Alckmin é chamado aos berros de 'ladrão' em aeroporto

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), foi hostilizado por um manifestante na terça-feira (22/11), no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) foi lavrado na delegacia da Polícia Federal (PF) do local.O incidente foi registrado em vídeo. O homem, não identificado, aproxima-se de Alckmin aos berros, chamando-o de "cúmplice do ladrão", em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Hein, chuchu? Como é que faz? Você tem coragem de olhar na cara dos seus netos?", pergunta, em referência ao apelido de Alckmin. "Isso que é caráter? Isso que é coerência?", prossegue, enquanto o político espera para entrar numa área reservada do aeroporto.Ele também chama Alckmin de "ladrão de merenda", em alusão a um episódio ocorrido durante seu governo em São Paulo, em que houve acusação de fraude em contratos para alimentação em escolas.