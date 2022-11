Castro Rocha: 'Trauma das frustrações resultará em terrorismo doméstico'

Em Belo Horizonte, manifestantes se concentram em frente ao quartel do exército na Avenida Raja Gabaglia desde o fim das eleições (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O ensaísta e professor de literatura João Cezar de Castro Rocha manifestou preocupação sobre um protesto de bolsonaristas que viralizou nas redes sociais na última semana. O pesquisador, que estuda a criação de uma realidade paralela entre apoiadores do presidente, apontou que o trauma pela derrota eleitoral pode resultar em “terrorismo doméstico”.









Na publicação, Castro Rocha escreve: “Quando a profecia falha, busca-se racionalizar a derrota: basta esperar 72 horas. Depois, investe-se numa profecia ainda maior: “ditadura democrática”. Mais 72 horas e agora vale até apelar a ETs — e não vão “go home”! Por fim, o trauma das frustrações resultará em terrorismo doméstico”.





Quando a profecia falha, busca-se racionalizar a derrota: basta esperar 72h. Depois, investe-se numa profecia ainda maior: "ditadura democrática". Mais 72h e agora vale até apelar a ETs - e não vão "go home"! Por fim, o trauma das frustrações resultará em terrorismo doméstico. pic.twitter.com/qG4bpQWLTE %u2014 João Cezar de Castro Rocha (@joaocezar1965) November 23, 2022





'Realidade Paralela



Estado de Minas, o professor classificou o Brasil como um Em entrevista ao, o professor classificou o Brasil como um ‘laboratório de criação de realidade paralela’ . Na análise do pesquisador, as manifestações de inconformados com o resultado das urnas são resultado de grupos que vivem em ilusão e estão sendo confrontados pela realidade.





“Talvez estejamos assistindo a um momento dramático, em que os bolsonaristas se revelarão mais radicais e corajosos do que o covarde presidente. O presidente é um covarde, que só pensa em salvar a própria pele e a família. O presidente está usando a radicalização dos bolsonaristas fanatizados pela midiosfera extremista para ter um poder de barganha maior e tentar obter algum tipo de imunidade jurídica. Mas para fazer isso ele está destruindo a vida de muitas pessoas. Muitas delas não se recuperarão da vergonha do fracasso e muitas delas enfrentarão pesadas consequências do ponto de vista jurídico”, avaliou Castro Rocha em trecho da entrevista.