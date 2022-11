Pacheco sobre PEC da Transição: 'Não há consenso'

“O objetivo dessa PEC é muito importante para o país. Não é necessariamente só um compromisso com o novo governo, com o governo atual ou com o Congresso. É com o povo brasileiro, especialmente com a população mais carente, que precisa ter a partir de janeiro de 2023 implantado um programa social com o valor de R$ 600 do Bolsa Família, mais os 150 reais por criança de até seis anos de idade. Para implementar esse programa é preciso ter o espaço fiscal, considerando o teto de gastos”, disse.

PECs alternativas



A outra, é do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE). Segundo Vieira, a PEC apresentada pela equipe de transição oferece perigos. "A proposta está bastante genérica e abrangente, podendo colocar em risco a estabilidade e a credibilidade fiscal do futuro governo (...)", argumentou. "Manter a credibilidade do arcabouço fiscal do governo brasileiro é essencial para iniciarmos o processo de reorganização do Estado brasileiro." O senador passou a coletar assinaturas para a proposta ainda ontem.





“Nós vamos colocar todas essas propostas em uma discussão própria, regimental, no âmbito do Senado. Em especial na Comissão de Constituição e Justiça e identificar o que a maioria do Senado entende”, comentou Pacheco, em conversa com a imprensa.

Duas propostas alternativas foram apresentadas ao Congresso. A mais recente é de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Chamada PEC da Sustentabilidade Social, sugere valor menor do que a proposta petista para bancar o benefício social. A previsão é de R$ 80 bilhões de expansão do limite do teto de gastos que, segundo o parlamentar, seriam suficientes para cobrir o Bolsa Família e até o reajuste do salário mínimo acima da inflação, como prometido por Lula.