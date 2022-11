Militar atira e mata colega da FAB em prédio anexo do Ministério da Defesa

Vítima foi encontrada morta na manhã deste sábado (19/11) (foto: Divulgação)

Um militar da FAB (Força Aérea Brasileira) morreu na manhã deste sábado (19/11) no alojamento da guarda, no prédio anexo ao Ministério da Defesa, em Brasília, após ser atingido por um tiro.

Ainda não há identificação oficial da vítima e do atirador. Informações iniciais dão conta de que o autor do disparo também é militar. O caso foi publicado primeiro pelo site Metrópoles.

A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que a ocorrência foi registrada como homicídio, mas que a investigação ficará a cargo da FAB. Em nota, o Ministério da Defesa lamentou o caso, que classificou como um incidente e confirmou a morte no local.

"O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea", diz o texto.

Às 12h, a perícia ainda estava no prédio anexo ao Ministério da Defesa. Pessoas próximas aos envolvidos — familiares ou amigos — estão presentes no local mas não quiseram falar com a imprensa.