Uberaba suspende evento após vereadora denunciar edital de compra de caneca

Prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, informou que são necessárias novas propostas para o evento (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), solicitou nesta quarta-feira (9/11) a suspensão do evento Integra Cras, que aconteceria no dia 3 de dezembro, um dia depois da vereadora de Uberaba Rochelle Gutierrez Bazaga (PP) protocolar no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) uma representação questionando edital para compra de 1.200 canecas no valor total de R$ 21.228,00 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. LEIA - Vereadora pede que MP investigue aquisição de canecas em Uberaba

De acordo com a secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Gicele Gomes, ela conversou com a prefeita sobre algumas questões e, ao final, o entendimento foi pelo cancelamento do edital e adiamento do evento para melhor trabalhar as propostas.

Uma nova data para o evento ainda não está definida. “Agora a gente precisa sentar para reorganizar isso para o próximo ano; dar uma olhada em todo o planejamento que a gente já tem dentro da proteção básica para que a gente possa decidir essa data da melhor maneira possível e assim realizar o evento”, finalizou a secretária de Desenvolvimento Social de Uberaba.