Vereadora pede que MP investigue aquisição de canecas em Uberaba

Vereadora Rochelle criticou edital de compra de canecas para evento da prefeitura (foto: TV Câmara Municipal de Uberaba/Reprodução)

A vereadora de Uberaba Rochelle Gutierrez Bazaga (PP) protocolou no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) uma representação questionando edital para compra de 1.200 canecas no valor total de R$ 21.228,00 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o evento 'Integra Cras', a ser realizado em 3 de dezembro. Ela já havia criticado a medida no plenário da Câmara Municipal.Rochelle destacou que o objetivo do documento é analisar a pertinência e a legalidade das compras a serem realizadas para o evento.Conforme o ofício enviado ao MP, a parlamentar questionou a situação de vulnerabilidade social no município, já que, de acordo com dados do Cadastro Único, mais de 28 mil pessoas se encontram em situação de pobreza na cidade Além disso, segundo Rochelle, o evento com público-alvo estimado em 1,2 mil pessoas receberia menos de 5% das pessoas que são atendidas pelos oito Cras da cidade.No ofício, a vereadora também aponta que os recursos citados no edital "deveriam ser utilizados de forma a combater o cenário crítico de extrema pobreza da cidade, e não na aquisição de canecas".Procurada pela reportagem, a secretária de Desenvolvimento Social de Uberaba, Gicele Gomes, disse que o MPMG ainda não enviou nada à prefeitura.