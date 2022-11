Justiça manda prender ex-vereador Gabriel Monteiro, acusado de estupro

Gabriel foi acusado de assédio sexual, moral e tentativa de estupro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, nesta segunda-feira (7/10), a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro em um caso relativo a uma denúncia de estupro.A decisão é do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio. A decisão também determinou que sejam apreendidos celulares e armas de fogo do acusado.Gabriel foi acusado de assédio sexual, moral e tentativa de estupro.Nesse caso específico, uma mulher afirma que o crime ocorreu após conhecer Gabriel na reinauguração da boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De lá, ela foi levada para a casa casa de um amigo do ex-vereador, no Joá, na Zona Sul.A vítima disse que Gabriel a obrigou a praticar conjunção carnal com ele mediante violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, segurando seus os braços e dando tapas na sua face.Gabriel teve seu mandato cassado em 18 de agosto depois de uma votação no plenário da Câmara dos Vereadores do Rio por quebra de decoro parlamentar.