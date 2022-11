Bolsonaro virou em 66 cidades mineiras no segundo turno

Vantagem de Lula sobre Bolsonaro nas cidades mineiras passou de 630 a 223 para 564 a 289 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A disputa acirrada em Minas Gerais durante o segundo turno das eleições de 2022 foi marcada pelo crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL), que reduziu a diferença para Luiz Inácio da Silva (PT) no estado e no Brasil. Ao todo, o atual presidente conseguiu virar em 66 cidades mineiras, reduzindo o placar que era de 630 a 223 para 564 a 289. Entre os locais onde conseguiu devolver a vitória do petista, estão Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Montes Claros, no Norte do estado.

Além disso, o próprio chefe do Executivo nacional visitou Minas Gerais em seis oportunidades, sendo quatro em Belo Horizonte, onde ganhou nos dois turnos. Os outros dois dias foram divididos entre Governador Valadares e Uberlândia, onde também ganhou em ambos os pleitos, além de Juiz de Fora, Montes Claros e Teófilo Otoni, onde tinha sido derrotado por Lula.

Das três cidades em que foi derrotado no primeiro turno, Bolsonaro só inverteu o resultado na cidade do Norte de Minas, onde subiu de 44,90% para 51,24%. Destaque também para o município de Nanuque, onde o presidente venceu Lula por apenas um voto.