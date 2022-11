De prisão de Moraes até Lady Gaga: confira as fake news bolsonaristas

Sem aceitar a derrota - legítima - do presidente, agora, diversas fake news circulam nos grupos bolsonaristas. (foto: AFP)

Confira algumas das notícias falsas

Prisão de Moraes



Nas imagens, os apoiadores escutam a notícia da “prisão do ministro em flagrante”. Em seguida, todos comemoram a prisão de Moraes.



Leia: Sem falar em derrota para Lula, Bolsonaro diz que vai seguir a Constituição Circula nas redes sociais, um vídeo onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) reagem a uma notícia falsa que anuncia a prisão do presidente do Superior Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes.Nas imagens, os apoiadores escutam a notícia da “prisão do ministro em flagrante”. Em seguida, todos comemoram a prisão de Moraes.

O registro foi feito pelo repórter da rádio Gaúcha, Cid Martins.





Christmas

Embalados pela derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diversos apoiadores bolsonaristas vêm se reunindo em frente a quartéis país afora para pedir intervenção militar. Sem aceitar a derrota do presidente - legítima, já confirmada pelo TSE, por autoridades internacionais e pelo próprio candidato derrotado -, agora diversas fake news circulam nos grupos bolsonaristas.

Uma captura de tela de reportagem transmitida na tarde desta quarta-feira pela TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, tem repercutido nas redes sociais.



A imagem mostra um idoso segurando um cartaz num ato antidemocrático, que contesta o resultado da eleição presidencial, na Avenida Hermes da Fonseca.



No pedido, ele escreveu "intervenção federal 02/11/2022 Natal/RN — Brasil", mas o que realmente chamou atenção na web foi a forma como ele traduziu a mensagem para o inglês: "federal intervention aldready", seguido pela repetição da data e o nome da cidade, "Christmas" — como é chamada em inglês a data em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus, em 25 de dezembro, ou seja, Natal.





A imagem mostra um idoso segurando um cartaz num ato antidemocrático, que contesta o resultado da eleição presidencial, na Avenida Hermes da Fonseca (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Milhões de seguidores

O perfil oficial do Exército brasileiro no Instagram passou de 2,1 milhões de seguidores para 6,7 milhões desde a última segunda-feira (31/10), impulsionado por um fake news bolsonarista de cunho golpista, que pede intervenção federal.



De acordo com dados da ferramenta Crowdtangle, do Facebook, o acréscimo de mais de quatro milhões de seguidores na página do Exército deu-se porque golpistas viralizaram a falsa informação de que, para que possa intervir no cenário político brasileiro, o perfil dos militares precisaria a chegar a marca de 20 milhões de seguidores.

Morte do presidente eleito

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vêm compartilhando também a notícia de que o presidente eleito Lula teria sofrido um infarto e socorrido no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

De acordo com as mensagens, Lula teve o problema em um hotel na Bahia e precisou ser removido. Algumas versões da história também relatam que o político sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Depois das eleições, Lula está descansando com a esposa, Janja, numa casa entre as praias do Espelho e de Caraívas, próximo a Porto Seguro.





O petista embarcou para o estado na tarde da terça-feira (1/11), inicialmente prevendo passar três dias, mas esticou a data.

Live Argentina

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisou desmetir o conteúdo divulgado por um canal argentino de direita e disseminado por apoiadores do presidente.



Leia: Malafaia quer que Moraes prove que não houve fraude eleitoral Nas imagens, o influenciador diz ter recebido um relatório do Brasil, indicando que cinco modelos de urnas eletrônicas usadas na eleição deste ano registraram mais votos para Lula do que para Bolsonaro. Segundo ele, esses modelos mais antigos não foram submetidos aos testes de segurança dos modelos de urnas de 2020. Em uma live realizada na sexta-feira (4/11), o influenciador argentino Fernando Cerimedo , dono do canal La Derecha Diário, divulgou um dossiê apócrifo com uma série de informações falsas sobre as urnas eletrônicas para levantar suspeitas sobre a vitória de Lula.

Ele afirmou, sem apresentar provas, que nas urnas anteriores a 2020, Lula venceu Bolsonaro com oito pontos percentuais de vantagem, enquanto que nas urnas auditadas por peritos de universidades federais e das Forças Armadas, o atual presidente venceu com 1,3 ponto de vantagem sobre o petista.