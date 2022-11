Daniela Mercury cola boneco 'patriota' na frente de caminhão e ri de bolsonarista

O homem vestindo camisa amarela agarrado ao caminhão já havia virado meme em Caruaru, em Pernambuco (foto: Facebook/Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadora de Lula (PT), a cantora Daniela Mercury fez piada com relação ao bolsonarista que ficou colado à frente de um caminhão que furou as manifestações golpistas.

Durante show dela em Salvador, grudou um boneco "patriota" na frente do trio elétrico. "O patriota adorou a música nova. Me disseram que ele se agarrou no meu trio para ouvir 'Soteropolitanamente na Moral'. Não se preocupem: ele se soltou ao fim do trio, dançou junto com a gente e tá até tomando uma cervejinha com picanha", postou.



O homem vestindo camisa amarela agarrado ao caminhão já havia virado meme em Caruaru, em Pernambuco. Ele permanece por ao menos dois minutos agarrado ao veículo, que se desloca em alta velocidade por uma rodovia. Enquanto dirige, o motorista afirma que o "cara subiu aí e disse que não vai descer".

O homem, que ficou conhecido como patriota do caminhão ou bolsonarista do caminhão, é o comerciante Junior Cesar Peixoto, de Pernambuco.



Após a repercussão do caso, ele teria excluído os perfis do Facebook e Instagram. Em conversa com o site G1, ele afirmou que não quer conversar porque já foi muito exposto.