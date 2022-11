Juiz de Fora: protesto bolsonarista em frente ao Exército chega ao 4º dia

Manifestantes em frente à 4° Brigada de Infantaria Leve de Montanha, no bairro Mariano Procópio, região Nordeste de Juiz de Fora (foto: Redes sociais/Reprodução)

Homem pula de ponte em Juiz de Fora gritando 'Exército, salve o Brasil'

Bolsonaristas protestaram neste sábado (5/11) pelo quarto dia consecutivo em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, em frente à 4° Brigada de Infantaria Leve de Montanha, no bairro Mariano Procópio, região Nordeste da cidade. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contestam o processo eleitoral no segundo turno que deu a vitória para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Nesta tarde, os manifestantes cantaram o Hino Nacional e que são “brasileiros com muito orgulho”. Como de praxe, muitas pessoas vestiram roupas nas cores verde e amarela e carregaram bandeiras do Brasil.O protesto em frente ao Exército em Juiz de Fora teve início na última quarta-feira (2/11), quando os bolsonaristas pediram intervenção militar – o que é considerado inconstitucional e antidemocrático.Nesse aspecto, o artigo 142 da Constituição – diferentemente do que eleitores do presidente alegam – não abre margem para intervenção dos militares, conforme está expresso na Carta Magna de 1988.No decorrer dos protestos, um participante empunhou um cartaz qualificando o Supremo Tribunal Federal (STF) como “pronto socorro de corruptos e criminosos”.Também em Juiz de Fora, bolsonaristas se deitaram na BR-040, na altura do KM 794, na última terça-feira (1º/11), para impedir que motoristas de caminhão que não queriam participar dos protestos na rodovia seguissem viagem.Agentes das forças de segurança relataram aoque, além de se deitarem na BR, os manifestantes intimidaram os motoristas ao longo de todo o dia