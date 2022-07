Artigo 142 da Constituição não abre precedentes para intervenção militar

Combinação de capturas de tela feita em 29 de julho de 2022 de publicações no Facebook e Twitter (foto: Reprodução)

O artigo 142 da Constituição brasileira não abre margem para intervenção militar, ao contrário do viralizado em redes sociais antes das eleições de 2022. Segundo internautas, a norma garantiria às Forças Armadas (compostas por Exército, Marinha e Aeronáutica) autorização para intervir no Legislativo e no Judiciário a mando do presidente da República. Mas especialistas explicaram que a Carta Magna de 1988 não legitima a intervenção de um poder sobre outro por meio das Forças Armadas., afirma uma das publicações no Twitter. aponta outro usuário.No Facebook, uma postagem assegura que é, fazendo menção ao Ato Institucional número 5, decreto emitido durante o regime militar.A discussão em torno do artigo 142 foi suscitada quando, na reunião ministerial de 22 de abril de 2020 - que posteriormente foi vazada ao público -, o presidente Jair Bolsonaro afirmou quequalquer um dos três poderes poderiaEm 17 de maio de 2020, após uma sequência de manifestações que pediam intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros da Defesa lançaram um manifesto rechaçando os pedidos de golpe militar a favor do presidente e pedindo o comprometimento das Forças Armadas com a democracia do país. Segundo a carta, oMas, afinal, o que diz o artigo 142 da Constituição?Ele estabelece a disciplina constitucional das Forças Armadas:O texto, dividido em 3 parágrafos e 9 incisos, regulamenta os direitos e deveres das Forças Armadas e de seus atuantes. Entre outros pontos, atribui normas aos militares que querem ingressar na política, proíbe a sindicalização e o direito à greve.O artigo subordina, também, o poder militar ao civil. Ele diz que as Forças Armadas estão sob ae reitera que a força militar seria um órgão nacional, ou seja, submetido à gerência da Constituição e suas mudanças no decorrer do tempo. Expressa ainda que os militares devem garantirO advogado Renato Toledo , doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP), explicou quealegam queMas,o artigo legitima esse tipo de intervenção, apontou o especialista à AFP:O único momento em que o Brasil teve , constitucionalmente, um Poder Moderador foi entre 1824 e 1847.Segundo Ricardo Victalino de Oliveira , professor de Direito Constitucional, as interpretações intervencionistas surgem pela parte do texto que garante às Forças Armadas a manutençãoEle detalhou que as Forças Armadas podem atuar a pedido do Executivo em situações muito pontuais, como por exemplo quando o Tribunal Superior Eleitoral solicita apoio para o traslado das urnas eletrônicas. No entanto,[as Forças Armadas], resumiu.Oliveira detalhou que o artigo 102 da Constituição determina que cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição., sentenciou.Sobre o papel do Judiciário, Toledo complementou dizendo que a tese de que as Forças Armadas moderariam os poderes com o intuito de garantir a lei e a ordem foi defendida no passado por juristas conservadores, mas, posteriormente, rechaçada pelo STF através de uma decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux em 12 de junho de 2020.Dentre os pontos assinalados, Fux destacou quequeSegundo o mestre em Direito Público Toledo, a decisão liminar do STF sobre o assunto ainda está vigente e impossibilita a utilização do artigo 142 para tentativas de intervenção militar por parte do Poder Executivo.Em caso de ameaças graves à estabilidade do país, a própria Constituição prevê mecanismos de defesa institucional, como o estado de sítio e a intervenção federal . No entanto, nenhum deles dá poderes às Forças Armadas de agirem de forma decisória ou sem respaldo do Executivo ou Legislativo.Toledo concluiu que as tarefas previstas pela Constituição às Forças Armadas