Checamos: Foto de militares trabalhando em obra de transposição do rio São Francisco foi tirada no governo Dilma

Uma fotografia de membros do Exército brasileiro executando uma obra tem sido largamente compartilhada nas redes sociais desde o final de junho, juntamente com a alegação de que “tudo o que [o presidente Jair Bolsonaro faz” a mídia tentaria esconder, em referência à recente inauguração de um dos trechos da transposição do rio São Francisco.



Captura de tela feita em 30 de junho de 2020 de uma publicação no Facebook

A imagem, no entanto, data de 2012, quando o país era governado pela presidenteRousseff, do PT.“É A MÍDIA NÃO DIVULGOU QUE FOI O EXERCÍTO QUE TRABALHOU NA OBRA DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO, TUDO QUE BOLSONARO FAZ ELES TENTAM ESCONDER , MAIS NÃO ADIANTA A INTERNET É O MAIOR MEIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNDO! [sic]”, indica a legenda de uma publicação no Facebook , compartilhada mais de 15 mil vezes desde o último dia 28 de junho.Além desta rede social ( 1 4 ), a fotografia circulou com descrições semelhantes no Twitter ( 1 2 ).Por meio de uma busca reversa*, a equipe de checagem da AFP no Brasil constatou que a foto em questão aparece na página do Exército brasileiro no Flickr com data de 12 de maio de 2014.À AFP, por sua vez, o 1º Grupamento de Engenharia do Exército informou que ela se refere a uma obra de 2012 de drenagem externa do Canal de Aproximação à Estação de Bombeamento 01 do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco.Neste período, o Brasil era governado pela presidente Dilma Rousseff (2011-2016), ainda em seu primeiro mandato, e que posteriormente sofreu um processo de impeachment.Algumas reportagens ( 1 5 ) sobre a transposição do rio São Francisco, inclusive, usaram esta fotografia para ilustrar seus conteúdos em várias etapas das obras.Esta imagem voltou a ganhar repercussão depois que o presidente Jair Bolsonaro inaugurou , em 26 de junho, um trecho do eixo norte da transposição do rio São Francisco, que segue sem previsão de conclusão da obra.Em 2017, o então presidente da República Michel Temer inaugurou o eixo leste da transposição do rio São Francisco, trecho cuja obra estava sendo realizada na imagem viralizada nas redes sociais, como confirmado pelo 1º Grupamento de Engenharia do Exército.Esta mesma fotografia já havia circulado anteriormente com a alegação de que o Exército estaria consertando os erros cometidos durante a gestão do PT na Presidência e foi checada pela AFP Em resumo, a fotografia que mostra o Exército brasileiro executando uma obra foi registrada em 2012, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff na Presidência da República e não tem qualquer relação com o atual governo de Jair Bolsonaro.*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.