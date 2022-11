'EM Entrevista' recebe hoje Mateus Simões, vice-governador eleito de Minas

Mateus Simões (foto) vai assumir o posto de vice-governador de Minas no ano que vem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O "EM Entrevista", podcast de Política doe do, recebe, nesta sexta-feira (4/11), o vice-governador eleito de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo). Um dos principais aliados do governador reeleito, Romeu Zema (Novo), Simões assume o posto de vice em 1° de janeiro de 2023.A conversa, prevista para começar às 15h30, vai ser transmitida ao vivo no canal dono YouTube. Simões é secretário-geral do governo mineiro e atuou também como vereador de Belo Horizonte. O vice-governador eleito esteve, ao lado de Zema, no último evento da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, no sábado (29/10), em Belo Horizonte



Derrotado na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro teve Zema como um de seus principais apoiadores no segundo turno. O Palácio Tiradentes trabalha para ter a simpatia da maioria dos 77 eleitos para a Assembleia Legislativa. A chapa do Novo foi eleita com os apoios de PP, Podemos, MDB, Solidariedade, Agir, Avante, PMN, Democracia Cristã (DC) e Patriota.



Agora, o governo tenta atrair — e deve conseguir — , a simpatia dos parlamentares do PL. Depois, mais agremiações devem se somar ao grupo.



Zema troca de vice em meio a rusgas

O atual vice-governador mineiro é Paulo Brant (PSDB), eleito com Zema em 2018. Discordâncias em relação a um imbróglio sobre o reajuste das forças de segurança, dois anos e meio atrás, fizeram Brant deixar o Novo. Neste ano, Brant tentou à reeleição por meio da chapa do também tucano Marcus Pestana, mas não atingiu 1% dos votos válidos.Após a decisão de não apoiar Zema, o vice teve servidores exonerados e ficou sem estrutura oficial de gabinete para despachar . O racha se ampliou no mês passado, quando Brant resolveu apoiar Lula