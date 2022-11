Relator do orçamento diz que 'Bolsa Família trará acréscimo de R$ 70 bi'

Raphael Felice - Correio Braziliense



Em coletiva antes de se reunir com integrantes da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), falou à imprensa, nesta quinta-feira (3/11), sobre as dificuldades em torno do Orçamento de 2023 com o enxuto teto de gastos. Segundo ele, será um desafio encaixar, junto ao Bolsa Família, pautas como isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e aumento real do salário mínimo.









Marcelo Castro lembrou que o valor atual de R$ 600 vale somente até dezembro e que, pelo orçamento enviado ao Congresso pelo governo Bolsonaro, em janeiro, esse montante será de R$ 400. “Para voltar aos R$ 600, é preciso que a gente coloque dentro do orçamento, e isso tem uma implicação de R$ 52 bilhões. Ainda tem mais R$ 150 que o presidente Lula prometeu para famílias com crianças abaixo de seis anos”, destacou.





“São 21,6 milhões de famílias e nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. É necessário fazer esse entendimento. Então, só com o Bolsa Família teríamos que fazer um acréscimo de R$ 70 bilhões no Orçamento", emendou.

'Boa vontade'

O relator-geral do Orçamento também disse que, da parte do relatório, a nova gestão encontrará toda a boa vontade, e afirmou que não vê grandes problemas para o avanço de propostas prioritárias ao país no Congresso Nacional. No entanto, ele ressaltou que será um desafio encaixar, junto ao Bolsa Família, outras promessas como isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e aumento real do salário mínimo.