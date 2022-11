Lula se encontra com Jaques Wagner durante descanso em praia na Bahia

Luiz Inácio Lula da Silva e Jaques Wagner se encontram na Bahia em descanso do presidente eleito (foto: Divulgação/PT) Estado de Minas, o petista está na Praia do Satu, em Porto Seguro, na Bahia. Apesar da “pausa” antes de assumir o cargo, ele também se encontrou com o senador Jaques Wagner (PT). Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito, está na Bahia para um descanso com a esposa Rosângela Lula da Silva, Janja, desde o resultado do 2° turno das eleições, em 30 de outubro. Conforme apurou o, o petista está na Praia do Satu, em Porto Seguro, na Bahia. Apesar da “pausa” antes de assumir o cargo, ele também se encontrou com o senador Jaques Wagner (PT).









O local escolhido para a folga é uma mansão do deputado federal Ronaldo Carletto (PP) na Ponta do Camarão, entre as praias do Satu e Caraíva. Conforme a reportagem apurou, Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, está com o casal na casa. Vale destacar que ele é um forte nome especulado para integrar a equipe ministerial de Lula em 2023 - ou no Itamaraty, ou no Ministério da Defesa.