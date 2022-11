Médico chama Lula de 'bandido' e diz não atender quem votou nele

Médico Ygor José Saraiva diz que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é bandido e que vai se recusar a atender eleitores do petista (foto: Redes Sociais)

O clínico-geral Ygor José Saraiva afirmou em áudio que não vai atender pessoas que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. O médico atende no Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina, no interior de Mato Grosso do Sul."O Lula é bandido e quem vota em bandido, bandido é. Se votar no Lula e chegar morrendo lá no hospital, vai morrer. Não vou ajudar”, disse Ygor em mensagem vazada nas redes sociais.

LEIA: Vídeo: candidata do PT em Minas denuncia bolsonarista por agressão

Após o caso vir a público, o médico se defendeu, apesar de não negar a autenticidade dos áudios."A única resposta que posso dar à pessoa que tiver alguma dúvida do meu serviço é puxar a minha história como médico. E tenha certeza que nunca fiz distinção de nenhuma pessoa que me procurou, tanto no meu período de serviço e até mesmo nos meus dias de folga. Faço meu trabalho da melhor forma possível, vou continuar cada vez me empenhando mais. Não faço e nunca vou fazer distinção de ninguém”, pronunciou-se Saraiva.

LEIA: Em ato pró-Bolsonaro, em BH, manifestantes agridem a imprensa

O vereador Josenildo Ceará (PT) protocolou denúncias junto ao Ministério Público para apurar as falas do clínico geral.



No segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 58,57% dos votos em Nova Andradina, enquanto 41,43% optaram por Lula. No país, o petista ficou à frente ao contabilizar 50,9% e governará pelos próximos quatro anos a partir de janeiro de 2023.