Entidade alerta para risco de falta combustível em aeroportos por bloqueios

Bloqueio de estradas pode impactar viagens aéreas pelo risco de desabastecimento de combustível (foto: Aeroporto Internacional de Belo Horizonte)

Bloqueios começaram após vitória de Lula

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) emitiu alerta nesta terça-feira (1/11) para o risco de falta de combustível nos aeroportos no feriado desta quarta-feira (2/11), Dia de Finados, caso o cenário atual de bloqueio de estradas por todo o País se mantenha.Por meio de nota, a entidade disse que o transporte também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, "inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas"."Aos passageiros, a Abear recomenda fortemente que busquem se deslocar com antecedência e atentem para a situação das vias de acesso aos aeroportos", diz o comunicado da associação.Em um balanço divulgado na manhã desta terça-feira, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que 288 manifestações ao redor do Brasil tinham sido desfeitas. O total de interdições é de 175, segundo balanço divulgado às 10h36.O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) ordenou ontem à noite que a PRF e policiais militares dos estados desobstruam todas as rodovias bloqueadas desde por caminhoneiros bolsonaristas, movimento que atinge 22 estados e o Distrito Federal no momento. O STF já formou maioria validando a ordem de Moraes.Desde a noite de domingo, caminhoneiros bolsonaristas fecharam trechos de rodovias para contestar o resultado das eleições, que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Pedidos antidemocráticos por um golpe de Estado do Exército para manter o candidato derrotado Bolsonaro no poder fazem parte do movimento. Ontem, a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) isolou os caminhos para a Esplanada dos Ministérios a fim de impedir a chegada de caminhoneiros na região para proteger órgãos públicos e evitar possíveis manifestações.À noite, decisões da Justiça Federal determinaram a liberação de rodovias bloqueadas por caminhoneiros em seis estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. De manhã, a PRF disse que acionou a AGU (Advocacia-Geral da União) para conseguir liberar estradas bloqueadas.Ainda no domingo de eleição, Vasques foi intimado por Moraes a dar explicações sobre abordagens a veículos ocorridas durante o segundo turno das eleições. A maior parte das operações da PRF, que tinham sido proibidas de serem feitas no dia do segundo turno pelo próprio Moraes, ocorreu em estados do Nordeste.A preferência nordestina por Lula em vez de Bolsonaro e a quantidade de operações na região fez com que políticos falassem em tentativa de golpe de Estado, já que pouco antes do segundo turno, o diretor-geral da PRF publicou no Instagram uma foto da bandeira do Brasil com os dizeres "Vote 22 - Bolsonaro Presidente".A presidente do PT Gleisi Hoffmann disse ontem que a responsabilidade da solução dos atos dos caminhoneiros é do atual presidente, mas até agora Bolsonaro não se manifestou sobre a derrota nas urnas e não reconheceu a vitória de Lula.