Veja como ficou a votação para presidente nas dez maiores cidades da Bahia

O petista ganhou em todas as dez maiores cidades do estado, incluindo a capital, Salvador (foto: ARISSON MARINHO/AFP)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu nas dez maiores cidades da Bahia. No primeiro turno, o petista também ficou na frente de Jair Bolsonaro (PL) em todas elas. No segundo turno, Lula teve 72,12% dos votos contra 27,88% de Bolsonaro. Foi a maior diferença de votação em um estado neste segundo turno.





No primeiro turno, Lula liderou a disputa no estado, com 69,73% dos votos válidos. Bolsonaro apareceu em seguida, com 24,31%.





A maior diferença de votos entre os dois candidatos foi registrada na capital, Salvador, onde Lula teve 70,73% contra 29,27%. Já a menor diferença, de 0,72%, ocorreu na cidade de Teixeira de Freitas, localizada na Região Sul do estado. No município, o petista teve 50,36% e Bolsonaro 49,64%.









Veja como foi a votação nas dez maiores cidades da Bahia:





Salvador





1° turno:

Lula: 66,99%

Bolsonaro: 24,07%





2° turno:

Lula: 70,73%

Bolsonaro: 29,27%

Feira de Santana





1° turno:

Lula: 61,70%

Bolsonaro: 31,25%





2° turno:

Lula: 64,03%

Bolsonaro: 35,97%





Vitória da Conquista





1° turno:

Lula: 55,40%

Bolsonaro: 36,55%





2° turno:

Lula: 58,31%

Bolsonaro: 41,69%





Camaçari





1° turno:

Lula: 64,77%

Bolsonaro: 27,81%





2° turno:

Lula: 67,21%

Bolsonaro: 32,79%





Juazeiro





1° turno:

Lula: 65,26%

Bolsonaro: 29,55%





2° turno:

Lula: 67,02%

Bolsonaro: 32,98%





Itabuna





1° turno:

Lula: 50,03%

Bolsonaro: 41,44%





2° turno:

Lula: 52,93%

Bolsonaro: 47,07%





Lauro de Freitas





1° turno:

Lula: 63,41%

Bolsonaro: 28,94%





2° turno:

Lula: 66,36%

Bolsonaro: 33,64%





Teixeira de Freitas





1° turno:

Lula: 48,81%

Bolsonaro: 45,77%





2° turno:

Lula: 50,36%

Bolsonaro: 49,64%





Barreiras





1° turno:

Lula: 58,05%

Bolsonaro: 36,56%





2° turno:

Lula: 59,47%

Bolsonaro: 40,53%





Ilhéus





1° turno:

Lula: 57,86%

Bolsonaro: 34,09%





2° turno:

Lula: 61,15%

Bolsonaro: 38,85%