Reginaldo Lopes sobre eleição de Lula: 'Minas votou para combater a fome'

Reginaldo Lopes, deputado federal de Minas Gerais eleito pelo PT (foto: Divulgação/PT)

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo junto com o presidente eleito e outros apoiadores. Ao, o congressista ressaltou o resultado em Minas Gerais e afirmou que os mineiros votaram pela paz e para combater a fome."Minas votou para pacificar o país. Minas votou na esperança que o Lula possa reconstruir o país, com mais investimentos nas primeiras infâncias, escola em tempo integral. Lula passou essa esperança de reconstruir a logística de Minas", afirmou o deputado."Minas é o estado da integração nacional, liga o Sul, Sudeste com o Nordeste. Minas votou também para combater a fome e por isso os mineiros deram a Lula a vitória no nosso estado e contribuíram mais uma vez muito próximo do resultado nacional do país”, acrescentou..O político comentou a vitória apertada em Minas e no Brasil. No estado mineiro, Lula recebeu 6.190.960 votos (50,2%), ante 6.141.310 de Jair Bolsonaro (PL) (49,8%). No país, o petista teve 60.345.999 votos (50,9%), e o presidente 58.206.354 (49,1%).“Nós enfrentamos o estado com o maior assédio eleitoral do país. A nossa campanha atuou muito para notificar", destacou Reginaldo Lopes."Quem venceu essas eleições? Quem defendeu a democracia, quem tentou impedir de ter um neofacismo no Brasil, uma ditadura bolsonarista, com reeleição ilimitada dos filhos do Bolsonaro e dele próprio. E também quem preservou o estado, as políticas públicas, o estado plural diverso foi o mais pobre, foi pela mão dos mais pobres”, concluiu.