Bolsonaro perde força no Sul e no Sudeste em relação a 2018; PT cresce

Jair Bolsonaro durante culto evangélico em Belo Horizonte, em agosto deste ano (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nesse domingo (30/10) por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, perdeu força nos estados do Sul e do Sudeste em relação ao pleito de 2018, quando ele venceu a disputa à Presidência da República contra Fernando Haddad (PT). Já o candidato do PT cresceu quando comparado à última eleição.









Já o candidato do PT, na comparação entre 2018 e 2022, teve o seguinte desempenho: 36,8% contra 43,7% no RS; 24,1% contra 30,8% em SC; e 31,6% a 37,6% no PR.





Já nos quatro estados do Sudeste, Bolsonaro também viu os percentuais caírem de 2018 para 2022: de 63% para 58% no Espírito Santo; de 58,2% para 49,8% em Minas Gerais; de 67,9% para 56,5% no Rio de Janeiro; e de 67,9% para 55,2% em São Paulo.





O PT, por outro lado, teve uma melhora crucial para o resultado positivo em 2022: subiu de 37% para 42% no Espírito Santo; de 41,8% para 50,2% em Minas; de 32,1% para 43,5% no Rio; e de 32,1% para 44,8% em São Paulo.





Em 2018, Bolsonaro venceu em segundo turno com 55,13%. Já em 2022, o candidato derrotado ficou com 49,1%. Foi a primeira derrota de Bolsonaro na carreira política e também a primeira vez que um presidente da República perde uma disputa à reeleição.