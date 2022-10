Meirelles sobre governo Lula: 'Fundamental tomar medidas certas no início'

Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda do governo Michel Temer (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje (31/10) que o início da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá muitos “desafios e dificuldades''. O ex-ministro ressaltou, ainda, que será preciso “tomar atitudes certas na largada”.





“É provável que nunca um governo tenha tido de começar a gestão com tantos desafios e em meio a tantas dificuldades. Será fundamental tomar as atitudes certas logo na largada”, disse, via Twitter.





O post faz referência à coluna que Meirelles escreve para o Estadão. Intitulado “Desafios para o próximo mandato”, o ex-ministro ressaltou que, na área da economia, Lula terá que ter compromisso com a responsabilidade fiscal e como irá controlar a dívida brasileira.





Cotado para ser ministro da Fazenda (ou Economia), Meirelles disse hoje, em entrevista à BandNews que o novo presidente deve escolher os nomes dos próximos chefes das pastas em breve, mas que ainda não negociou a vaga com o petista.





“Não há, no momento, uma negociação em andamento. O presidente Lula, corretamente, ontem, estava envolvido, diretamente, no acompanhamento das apurações”, disse.