Ciro Nogueira projetou vitória de Bolsonaro com 50,09%: 'Haja coração'

Ciro havia projetado virada de Bolsonaro (foto: Reprodução/AFP)

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), havia projetado a vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 50,09% dos votos válidos. Contudo, o presidente eleito foi Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , com 50,90% dos votos válidos (60.345.999 votos).