Alexandre de Moraes vira meme nas redes após as eleições

Alexandre de Moraes virou meme nas redes e foi comparado com 'Hitman' (foto: Reprodução/Redes sociais) Sobrou até para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alexandre de Moraes também virou meme na internet após as eleições. Dentro dos temas abordados, muitos internautas consideraram o ministro como “craque do jogo” por “vigiar e punir” quem tenta atrapalhar a fluidez e o bom funcionamento das eleições brasileiras.





Outro meme muito compartilhado foi com a foto tirada ontem (30/10), de Alexandre de Moraes, na fila de votação da escola particular do Jardim América, na zona oeste de São Paulo. Nas redes sociais, os internautas observaram a “linguagem corporal” das pessoas que estavam na fila junto ao ministro.





Veja abaixo os melhores memes do ministro Alexandre de Moraes nas eleições