Rodrigo Pacheco é aplaudido de pé após elogios de Alexandre de Moraes

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) é aplaudido após ser elogiado pelo ministro Alexandre de Moraes por sua defesa do processo eleitoral (foto: Reprodução)

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes agradeceu ao presidente do Senado e do Congresso Rodrigo Pacheco (PSD-MG) por defender o processo eleitoral, que chegou ao fim neste domingo (30/10) com a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos 12 governadores que não haviam sido definidos no primeiro turno. Após a fala do ministro, Pacheco foi aplaudido de pe pelos presentes."Sempre foi um defensor incansável da democracia, um defensor incansável do Estado de direito e um grande parceiro da Justiça Eleitoral", afirmou Moraes, ao lado do parlamentar.E afirmou que as críticas que são direcionadas ao político são infundadas."Nunca deixou de se posicionar a favor da democracia. A favor do sistema eleitoral e da absoluta confiança em relação às urnas eletrônicas e à nossa apuração", completou o ministro sobre Pacheco. Estavam presentes os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso.