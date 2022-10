Pacheco vê eleição como reconhecimento da lisura e confiabilidade das urnas

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pede que sociedade brasileira deixe de ódio, intolerância e desrespeito (foto: Reprodução)

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que o processo eleitoral que culminou na vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada neste domingo (30/10) é a comprovação da confiabilidade das urnas eletrônicas."No final, o que identificamos foi a segurança, lisura, confiabilidade das urnas eletrônicas que deram, como sempre dizíamos ao longo de meses e anos, quando se questionava as urnas eletrônicas, deram o resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas", afirmou o pessedista.Pacheco também parabenizou a Justiça Eleitoral e reforçou que o papel dos novos eleitos é unir a sociedade brasileira."Justiça Eleitoral que prontamente buscou dirimir os conflitos, resolver os impasses e as lides que se sucederam-se ao longo do processo eleitoral sempre com muita agilidade, impedindo que a insegurança jurídica pudesse contaminar o processo democrático eleitoral", afirmou o senador mineiro, relembrando, sem citar, as acusações realizadas pelo Ministro das Comunicações Fábio Faria (PP-RN).Pacheco acrescentou que é necessário distensionar as relações. "O papel dos novos mandatários é reunificar o Brasil, dando um basta ao ódio, intolerância, ao desrespeito, às divergências. Nós temos um país plural, diverso. Que o exemplo do mandatário e das instituições sejam dados para que a sociedade brasileira possa se unir novamente", comentou.