Pacheco critica ideia de aumentar número de ministros do STF: 'Incoerente'

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante coletiva à imprensa nessa terça-feira (11/10) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



Por Bruno Luis Barros



A possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF), caso seja reeleito, voltou a ser rechaçada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (12/10). Ele já havia comentado sobre o tema em coletiva à imprensa nessa terça-feira (11). A possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF), caso seja reeleito, voltou a ser rechaçada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (12/10). Ele já havia comentado sobre o tema em coletiva à imprensa nessa terça-feira (11).





“Há muitos que defendem uma redução dessa competência, que o Supremo se torne uma Corte Constitucional, que se fortaleça as primeiras instâncias e as segundas instâncias jurisdicionais no Brasil. Então isso é incoerente com esse discurso, ou seja, pretende aumentar uma estrutura que acaba importando em mais gastos, em mais recursos públicos envolvidos. Portanto, me parece um momento inadequado pra essa discussão” completou.

Considero inadequada a proposta de ampliar o número de ministros do STF. Causa-me estranheza que esta pauta seja discutida agora.



Além disso, toda reforma da Justiça deve ser feita com prudência, responsabilidade e diálogo com o próprio Poder Judiciário, sobretudo o STF. pic.twitter.com/0Q7qAypc37 — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 12, 2022

O STF tem 11 ministros atualmente. A medida cogitada por Bolsonaro não seria inédita no cenário político. Durante a ditadura militar (1964-1985), por meio do Ato Institucional nº 02 (AI-2), de 27 de outubro de 1965, a quantidade de ministros da Corte passou de 11 para 16, acréscimo mantido pela Constituição de 24 de janeiro de 1967.

Porém, no domingo (9/10), o presidente destacou que a proposta de aumento do número de ministros do STF, após possível vitória nas eleições, vai depender da "temperatura" na corte – onde, segundo Bolsonaro, vem acontecendo um “ativismo judicial”.

Vale lembrar que o chefe do Executivo nacional indicou dois ministros ao Supremo durante o seu mandato como presidente. André Mendonça e Kassio Nunes Marques assumiram as vagas de Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, que se aposentaram.

Durante o próximo mandato presidencial, mais duas vagas serão abertas. Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, indicados em governos petistas, se aposentarão.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok