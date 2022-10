Gleisi cita blitze no Nordeste e pede ação da PRF contra caminhoneiros

Gleisi (foto) defendeu ação para coibir bloqueio de estradas (foto: AFP / Heuler Andrey)

Esse movimento de caminhões paralisando estradas, eminentemente político, prejudica o país e o povo. As autoridades estaduais e nacionais tem de tomar providências urgente. Será a PRF tao rápida para resolver esse bloqueio como foi para parar eleitores no Nordeste? %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 31, 2022

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, pediu que as autoridades brasileira se posicionem a respeito dos bloqueios feitos por caminhoneiros insatisfeitos com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno presidencial. Entre ontem e esta segunda-feira (31/10), motoristas que apoiam o candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL), fecharam vias como forma de protesto pelo resultado das urnas."Esse movimento de caminhões paralisando estradas, eminentemente político, prejudica o país e o povo. As autoridades estaduais e nacionais têm de tomar providências urgentes. Será a PRF tão rápida para resolver esse bloqueio como foi para parar eleitores no Nordeste?", escreveu Gleisi, no Twitter.A dirigente acumula os trabalhos na cúpula do PT ao mandato de deputada federal pelo Paraná. O outro caso citado por Gleisi ocorreu ontem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez operação em estradas do Nordeste sob o pretexto de coibir o possível transporte irregular de eleitores . Apoiadores de Lula, contudo, entenderam a ação como forma de tentar forçar o aumento das abstenções em cidades onde o PT é historicamente forte.Segundo Lauro Jardim, colunista de "O Globo", a postura da PRF foi combinada durante reunião no Palácio da Alvorada , residência oficial do presidente da República.A mobilização dos caminhoneiros gerou bloqueios, inclusive, em Minas Gerais . Mais cedo, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) comparou a ação à tentativa de invasão do Capitólio por parte de apoiadores do ex-presidente estadunidense Donald Trump