Ações da PRF foram planejadas no Palácio da Alvorada, diz colunista

Mesmo com decisão judicial, PRF ampliou operações em, ao menos, 70% (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) De acordo com o jornalista Lauro Jardim, as operações da Polícia Rodoviária Federal abordando veículos que transportavam eleitores foram articuladas em reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, em 19 de outubro. Em informação publicada no jornal O Globo, a estratégia teria como objetivo dificultar o acesso de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às urnas.









Números apurados pela Folha de S. Paulo apontam que, até as 12h35, 514 ações da PRF foram realizadas. O número já era 70% maior do que as operações realizadas no primeiro turno





As ações descumprem decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que determinou que não fossem realizadas operações policiais com transporte público durante o dia de votação.