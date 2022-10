Felipe Neto compartilha vídeos da PRF e pede denúncias no app Pardal

Felipe Neto chamou ação da PR%F de tentativa de golpe (foto: Reprodução / Twitter)

O influenciador digital Felipe Neto compartilho dois registros de blitzen da PRF neste domingo de segundo turno (30/10). "Nós estamos vivendo uma tentativa de golpe!", disse em seu perfil do Twitter.





"Extremamente grave o que está acontecendo. Inúmeros relatos de ações da PRF, que supostamente está impedindo eleitores (principalmente no Nordeste) de chegarem às urnas", postou Felipe. Em seguida, ele compartilhou um vídeo enviado por um seguidor em que um homem, vestido de vermelho, diz que teve o adesivo do Lula, que estava colado na janela de seu caqrro, foi rasgado por um agente da PRF em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele também teria pedido para o motorista tirar uma bandeira do petista e guardar.





Em outro vídeo, em Guaranhuns, Pernambuco, outro homem aparece em frente a um ônibus, junto a outro passageiros. O veículo teria sido impedido, pela PRF, de seguir. Os moradores estavam indo votar e estavam na pista. "O que a PRF está fazendo é um dos maiores escândalos eleitorais da história da república", disse Felipe, que lembrou que o diretor-geral da Policia Rodoviária Federal pediu votos para Bolsonaro.

Em seguida, Felipe pediu para que os seguidores que forem impedidos de votar façam uma denúncia no aplicativo Pardal, do TSE. "Se há alguma ação da PRF ou qualquer outra instituição atrasando ou te impedindo de chegar na votação. BAIXE O APP PARDAL! O app é do TSE!!! Faça o registro da denúncia no app", publicou.