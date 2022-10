Diretor-geral da PRF pede voto a Bolsonaro

Na noite de sábado (29), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu a realização de operações da PRF, para impedir atuação do órgão em favor da campanha de Bolsonaro. (foto: Redes sociais/Rprodução)

O diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, publicou nas redes sociais uma imagem em que pede o voto no presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele postou uma foto da bandeira do Brasil com as frases "vote 22. Bolsonaro presidente".

Na noite de sábado (29), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu a realização de operações da PRF contra veículos utilizados no transporte público de eleitores para impedir atuação do órgão em favor da campanha de Bolsonaro.

A decisão atendeu pedido do deputado federal petista Paulo Teixeira (SP). Na peça encaminhada ao TSE, ele cita reportagens publicadas pela imprensa sobre o suposto aparelhamento da PRF e da Polícia Federal.

Na decisão, Moraes ainda afirmou que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral.