Moraes diz que notificou metrô de BH sobre cobrança de passagem

Moraes deu coletiva de imprensa neste domingo (30/10) (foto: Redes Sociais/Reprodução) Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (30/10), o presidente do Superior Tribunal Eleitoral (STE), Alexandre de Moraes, comentou sobre o caso do metrô de Belo Horizonte, que cobrou passagens mesmo com a determinação de que o transporte público deveria ser gratuito.





Moraes disse que, assim que teve conhecimento do que estava acontecendo, oficiou a empresa para que a determinação do TSE de gratuidade no transporte público fosse cumprido.









A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) cobrou passagem em Belo Horizonte. O Judiciário ordenou que a tarifa fosse de graça, das 7h às 18h, para os cidadãos que apresentassem o título de eleitor e precisassem utilizar o transporte para votar.





No sábado (29/10), o TSE proibiu qualquer ação militar que seja no sentido de influenciar o transporte público de eleitores. Mesmo assim, a PRF descumpriu a decisão e inúmeras blitz foram feitas, principalmente na Região Nordeste.





Durante coletiva, Moraes também disse que “nenhum eleitor foi impedido pelas operações” de votar.