Nikolas Ferreira diz que não vai dar paz para Lula caso petista seja eleito

Deputado foi recebido com aplausos e vaias na seção eleitoral, no Bairro Nova Suissa, Região Oeste de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) afirmou que não vai dar paz para Lula (PT), caso o petista seja eleito neste domingo (30/10). Ele, no entanto, disse estar confiante na vitória de Bolsonaro (PL).Na avaliação de Nikolas, a vitória de Lula representaria um retrocesso para o país. "Eu prometo que não vou dar paz pro Lula. Ele não deu paz pra gente em 16 anos", afirmou. Para ele, o número de abstenções será menor, porque o partido conseguiu reverter votos para a reeleição do presidente. "A expectativa hoje é de vitória", avalia.O deputado diz, ainda, que a participação do governador Zema (Novo) foi essencial para virar o voto dos mineiros. "Ele entrou realmente de cabeça na campanha do presidente. Acredito que ele teve um papel fundamental nisso", disse.Nikolas também acredita que conseguiu reverter votos entre os eleitores nordestinos. "É algo inacreditável. A última agenda que estive foram 12 mil pessoas ali voltadas para fazer um batalhão para virar votos", afirmou.