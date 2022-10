Senador Otto Alencar acusa PRF: 'Todos carros parados tinham adesivo do 13'

%uD83D%uDD04 %uD83D%uDCF9 O senador @ottoalencar gravou um vídeo narrando o ocorrido que havia me dito mais cedo sobre a atuação da PRF nas rodovias federais na Bahia quando retornava de Ruy Barbosa, sua cidade/natal: https://t.co/pancdThrsl pic.twitter.com/1GSg4czIFi %u2014 Victor Pinto (@victordojornal) October 30, 2022

O senador Otto Alencar (PSD-BA) compartilhou um vídeo em que disse ter sido parado em uma blitz da PRF em Feira de Santana, na Bahia. Ele acusa os agentes de pararem apenas carros com adesivos e bandeiras de Lula (PT), enquanto os de apoiadores de Bolsonaro (PL) seguiam livremente.

Segundo o parlamentar, ele vota em Ruy Barbosa e, em todos os pleitos, passeia de carro em cidades próximas para ver o clima das eleições. "Quando fui entrando no município de Feira de Santana, fui parado pela (Polícia) Rodoviária Federal e observei que todos os carros parados tinham adesivo do 13 à frente do carro como o meu", disse. O senador disse que os agentes pediram o documento e ele ficou alguns minutos parado, sendo liberado em seguida.

Senador Otto Alencar afirmou que apenas carros de apoiadores de Lula eram parados em blitz da PRF (foto: Senado/ reprodução/redes sociais)

"Ao lado, passavam os carros com adesivo do Bolsonaro que nem sequer eram incomodados". afirma. Em seguida, Otto Alencar pediu imparcialidade para a PRF e Polícia Federal. Ele também chamou atenção do diretor-geral da PRF, que pediu voto para Bolsonaro. "A lei existe para limitar o poder, inclusive da polícia", disse. Ele terminou o vídeo dizendo: "Essa é a policia que vocês querem?".