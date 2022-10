Kassab parabeniza Lula e pede 'gestão para conciliar o Brasil'

Gilberto Kassab, presidente do PSD, se declarou neutro no segundo turnos das eleições (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Gilberto Kassab (PSD) cumprimentou, nesta segunda-feira (31/10), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Via redes sociais, o ex-prefeito de São Paulo e presidente da sigla que fez a terceira maior bancada no Senado, Kassab parabenizou o petista e pediu que Lula cumpra a promessa de unir o Brasil.

Encerradas as eleições, além de cumprimentar o presidente @LulaOficial pela vitória, espero que a sua disposição de unir o Brasil, manifestada no seu discurso de vitória, seja bem sucedida. %u2014 Gilberto Kassab (@gilbertokassab) October 31, 2022





“Encerradas as eleições, além de cumprimentar o presidente Lula pela vitória, espero que a sua disposição de unir o Brasil, manifestada no seu discurso de vitória, seja bem sucedida”, disse.





O político ressaltou a neutralidade do partido nestas eleições, mas pontuou que grandes nomes do PSD apoiaram os dois lados. Em relação à neutralidade do próprio Kassab, ele afirmou que como presidente do partido, era mais “adequado” não escolher um nome no pleito presidencial.

Será uma gestão para conciliar o Brasil, em que vencedores e vencidos atuem, cada um em seu papel, em defesa dos interesses dos brasileiros. O @PSD_55 optou pela neutralidade e teve grandes lideranças nacionais ao lado de cada candidatura. %u2014 Gilberto Kassab (@gilbertokassab) October 31, 2022

Como presidente do PSD, entendi mais adequado não declarar meu apoio. Tenho confiança e torço para que possamos ter um grande governo, pelo desenvolvimento do Brasil e em defesa da qualidade de vida da nossa gente, especialmente dos mais necessitados. Parabéns, presidente Lula. %u2014 Gilberto Kassab (@gilbertokassab) October 31, 2022

Leia mais: Lula reúne aliados de partido de Kassab e diz que não antecipará ministros

“Como presidente do PSD, entendi ser mais adequado não declarar meu apoio. Tenho confiança e torço para que possamos ter um grande governo, pelo desenvolvimento do Brasil e em defesa da qualidade de vida da nossa gente, especialmente dos mais necessitados. Parabéns, presidente Lula”, concluiu.