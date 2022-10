PRF aciona Advocacia da União para liberar rodovias fechadas por protestos

Medida foi tomada para garantir 'pacificamente' fluidez do trânsito nas vias; na foto, caminhões parados na Via Dutra, próximo a Barra Mansa (RJ) (foto: Mauro PIMENTEL / AFP) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para obter uma liminar que proíba as interdições de estradas federais por caminhoneiros que protestam contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesse domingo (30/10). Os manifestantes bolsonaristas bloqueiam trechos de rodovias em, pelo menos, cinco estados do país, entre eles Minas Gerais.





Por meio de nota, divulgada nesta segunda-feira (31/10), a PRF informou que acionou a Justiça em todos os estados onde foram identificadas protestos foi acionada. De acordo com a corporação, o objetivo da medida é “garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras”.









A BR-381 também foi interditada parcialmente por veículos de carga. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), o trânsito flui com lentidão no local.





A mobilização de caminhões também atinge trecho da rodovia BR-153, em Itumbiara, na divisa de Minas Gerais e Goiás. No município goianiense Luziânia há interdição na BR-040, no km 19. A mesma rodovia também tem outro ponto de interdição na cidade vizinha, Cristalina, na altura do km 94.





Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, em todos os pontos de bloqueio há efetivo mobilizado para que o tráfego nas vias seja mantido.



“Desde ontem, quando surgiram as primeiras interdições, a PRF adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias, priorizando o diálogo para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos”, informou a corporação.