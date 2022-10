Policial penal atira contra grupo que comemorava resultado da eleição

Uma policial penal atirou contra pessoas após discussões motivadas por diferenças políticas, no Bairro Pôr do Sol, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (30/10). A mulher foi presa, mas liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Os disparos aconteceram enquanto um grupo de pessoas comemorava o resultado das eleições. Devido ao horário, o barulho teria passado a incomodar alguns moradores, incluindo a policial penal e seu marido, que também é policial.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), o casal estava fora do horário de trabalho. Mesmo com a liberação, o caso será investigado e caso seja apontado o crime, os suspeitos poderão sofrer “sanções administrativas cabíveis”.