Veja as previsões sobre quem vai ganhar a presidência da República

Lula e Bolsonaro durante debate da TV Band no segundo turno (foto: Nelson Almeida/AFP )

O segundo turno das eleições se aproxima, e tudo que os brasileiros mais querem saber é quem será o próximo presidente da República. Com a disputa acirrada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), oouviu especialistas em numerologia, astrologia, tarô, búzios e astrologia chinesa para tentar responder a essa dúvida.

Enquanto o astrólogo e o pai de santo acreditam em uma vitória de Lula, a taróloga analisa que a propensão maior também é de vitória do petista. Já o numerólogo e a especialista em astrologia chinesa apostam em uma disputa acirrada em que é difícil apontar um vencedor.





O assunto sobre previsão para a presidência ganhou as redes sociais, após o primeiro turno, quando os usuários resgataram uma entrevista de Márcia Sensitiva para Leda Nagle em dezembro de 2021 . Nela, a astróloga afirma que Lula poderia ser eleito até no primeiro turno.





Veja o que cada um dos cinco especialistas aponta para a disputa.





Tarô





A taróloga Leila De Luca fez uma consulta pessoal aos arquétipos do tarô (nome dado às representações simbólicas do inconsciente, com as quais o tarô também trabalha). Durante a leitura, a carta da Lua apareceu como guia, caracterizando uma energia de indefinição. Leila explica que é como se os brasileiros estivessem sendo testados quanto à sua maturidade enquanto povo - as pessoas precisam mergulhar mais fundo para fazer suas escolhas.





A especialista fala a respeito de uma provável vitória na eleição, mesmo sem cravar um vencedor. "Essa resposta não está dada, mas posso falar em propensão. E a propensão é Lula", revela.





Astrologia





O astrólogo Bruno Gotardo analisou o mapa astral dos candidatos , além do mapa do Brasil e o clima astrológico do dia da votação. Pelo mapa de Bolsonaro, Gotardo acredita que é muito improvável que o presidente se reeleja. “Não dá para a gente duvidar, principalmente pelo que aconteceu em 2018, quando ele mostrou um grande poder”, diz.





Para o especialista, a tendência é que aconteça no Brasil o mesmo que nos Estados Unidos. “O Trump perdeu, mas caiu atirando. Acho que dá para pensar nesse paralelo. O Lula e o Biden também têm um paralelo: políticos experientes, em fim de carreira, sem grandes projetos e aspirações, mas que são capazes de derrotar uma força política visceral”, ressalta.





O petista fará aniversário a três dias da votação, e o astrólogo destaca Sol e Vênus no mapa de Lula. “Vênus é conhecido como o pequeno ‘benéfico’ e representa a felicidade, a alegria. Temos Sol e Vênus em cima do Sol do mapa do Lula. Isso é bastante relevante e está ligado ao triunfo e à comemoração. Bolsonaro tinha um aspecto semelhante em 2018", lembra.





Numerologia





O numerólogo Oscar Ahumada analisou as datas de nascimento dos candidatos e o ano pessoal de cada um (resultado da soma dos números do último aniversário). A conclusão é de que será uma "luta muito parelha".





O presidente tem um destino atual de número oito, que significa poder absoluto e a regência da execução no comando. Já o número três do ano pessoal significa expansão social e novas oportunidades. "Além disso, Jair Messias Bolsonaro está com momentos de muita sorte tanto no mês (outubro) quanto no dia (30)”, explica o especialista. "Como numerólogo, talvez, o momento mais sólido pessoal seja o do atual presidente, pois a numerologia mostrou um momento de muita expansão e sorte", completa Ahumada.





Já o ex-presidente Lula tem como destino o número dois, que corresponde à questão das parcerias e do apoio. O numerólogo destaca que o petista está em um momento de plenitude, já que o número do destino coincide com o resultado/energia da data final da eleição (2) correspondente à Lula. Para ele, os dois candidatos estão, numerologicamente, em momentos pessoais muito promissores.





Búzios





O Pai Augusto de Oxalá, de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, afirma que os búzios apontam para a vitória de Lula : “O jogo de búzios é um oráculo, contato direto com o orixá. Na energia das eleições entre Bolsonaro e Lula, quem ganha as eleições é o Lula”. Segundo o pai de santo, a diferença será pequena: dois ou três milhões de votos a mais que Bolsonaro.





O jogo de búzios mostra também que o dia do segundo turno das eleições deve ser marcado por confusões, assim como os meses entre o resultado do pleito e a posse do eleito, em janeiro de 2023. “Vão cair as bolsas do Brasil, vai dar uma polêmica. Em dezembro, acredito que o Bolsonaro vai dar uma complicada em algumas coisas, até passar o mandato para o Lula. Depois volta ao normal”, prevê.





Bolsonaro deve ainda questionar o resultado das urnas, segundo o Pai Augusto de Oxalá. “Ele não vai aceitar o resultado, vai fazer alguma coisa para que a mídia se envolva. Vai polemizar”, diz o pai de santo. Mas a posse de Lula, segundo ele, dará fim à polarização no Brasil, que deve voltar à normalidade e tranquilidade.





Astrologia chinesa





A professora de filosofia e especialista em técnicas da filosofia tradicional chinesa Feng Shui e astrologia chinesa Fabiana Souza afirma que os candidatos têm perfis muito parecidos, o que dificulta apontar um vencedor da disputa nas urnas.

“São candidatos extremamente fortes. Os mapas, em diversos sistemas astrológicos, mostram isso. Os dois têm capacidade de liderança, Bolsonaro tem uma coisa mais militar, para ética. Enquanto Lula é mais voltado para vida mais simples, do pobre que fica rico”, resume.





Segundo a especialista, Bolsonaro e Lula vivem momentos parecidos. “Ambos estão vivendo décadas e anos em que o Demônio do Roubo está presente. Essa energia pode trazer prejuízos para o indivíduo que é vítima de roubo e enganações. Ou pode favorecer o indivíduo que é o algoz, que rouba e engana os outros”, aponta. Também no sistema Bazi, o momento parece ser “ligeiramente mais favorável para o Lula”.