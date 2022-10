Prefeito de Roma declara apoio a Lula: 'Fonte de admiração'

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. A declaração ocorreu em vídeo e foi postada pelas redes sociais do ex-presidente nesta terça-feira (25/10).

Meu caro amigo Lula . Em Roma estamos torcendo para que você volte a guiar esse grande país amado por todos os italianos. Com sua volta para a presidência, o povo brasileiro retomará o caminho da justiça social, do desenvolvimento, do resgate que tanto merece", afirmou o prefeito italiano, que ocupa o posto desde outubro de 2021. Roberto Gualtieri é filiado ao Partido Democrata e já foi eurodeputado e ministro da Economia e Finanças da Itália.

Em vídeo divulgado por Lula nesta terça-feira (25/10), prefeito italiano diz que os governos de Lula foram "um exemplo para muitos em nível internacional" (foto: AFP / Filippo Monteforte)

"A saída da pobreza de dezenas de milhões de famílias serviu de exemplo para muitos governos a nível internacional. Você deu uma contribuição fundamental para um sistema econômico internacional mais justo e atento às instâncias dos países em desenvolvimento", declarou ainda Gualtieri.

Em suas redes, Lula agradeceu o apoio. "Vamos voltar para construir um governo ainda melhor para o povo brasileiro", disse o petista.



É o segundo apoio internacional divulgado pelo candidato nesta terça. Mais cedo, Lula postou um vídeo do primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

Como será no dia do segundo turno das eleições

Dia e horário de votação: o segundo turno será no domingo (30/10), das 8h às 17h, no horário de Brasília. A divulgação da apuração dos votos deve começar logo após o fechamento das urnas.

Onde votar: o eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou por meio do aplicativo e-Título, acessando "onde votar".

Quem deve votar: todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, são obrigados a votar no dia da votação. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.