Beatriz Cerqueira cobra Zema sobre forças de segurança durante campanhas

De acordo com a deputada, o ato de Lula no último sábado, em BH e Ribeirão das Neves , não contou com o acompanhamento das forças de segurança, como é de praxe em atividades desse porte, diferentemente de atos do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama, também na capital.









Questionada se o apoio de Zema pode ter interferido nas forças de segurança, Beatriz pediu explicações. “Quero que o governador explique. As instituições de segurança pública são do Estado e não são do governo. O governador é o chefe. Não pode interferir e agir de acordo com suas convicções partidárias. Isso é grave.”





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições presidenciais brasileiras no primeiro turno em Minas Gerais com 5,8 milhões de votos (48,29%), contra seu principal adversário político, Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 5,2 milhões (43,6%). O segundo turno das eleições de 2022 está previsto para 30 de outubro, último domingo do mês.





No documento, Beatriz questionada a quantidade de efetivo total nos seguintes eventos:





14/10/2022 – realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) no The One Eventos, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, que contou com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro;

– realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) no The One Eventos, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, que contou com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro; 21/10/2022 – realizado no Clube Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, que contou com a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro;

– realizado no Clube Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, que contou com a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro; 22/10/2022 – realizado em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, e em Justinópolis, no município de Ribeirão das Neves, que contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do senador Alexandre Silveira (MG), da senadora Simone Tebet (MT), do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, além de diversos deputados e deputadas estaduais e federais.