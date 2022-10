Eduardo Bolsonaro pede 'ânimo': 'Quem resistir mais, vai ganhar'

Eduardo Bolsonaro pede 'ânimo' para militantes nesta reta final de campanha (foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados )









Para Eduardo, os militantes devem seguir na “mesma batida". "Faltam poucos dias. É pouco tempo. Então, pessoal, 'ânimo'; quem resistir mais, vai ganhar essa daí”, concluiu.



Lula lidera





Em comparação com o levantamento anterior, com resultados coletados até 12 de outubro, Lula cresceu 0,9 ponto percentual, enquanto Bolsonaro caiu 0,3 ponto percentual. Ambos, dentro da margem de erro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto com 52% dos votos totais, contra 46,2% de Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta nova pesquisa Atlas/Intel, divulgada nesta segunda-feira (24/10) Em comparação com o levantamento anterior, com resultados coletados até 12 de outubro, Lula cresceu 0,9 ponto percentual, enquanto Bolsonaro caiu 0,3 ponto percentual. Ambos, dentro da margem de erro.

Considerando os votos válidos, Lula tem 53%, contra 47% de Bolsonaro.





O deputado federal e filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL), pediu, nesta segunda-feira (24/10), para que os apoiadores e militantes bolsonaristas não percam o foco.“Estou vendo muita gente ansiosa, dizendo que não aguenta mais. Só vou lembrar vocês de uma coisa: nessa vida política, que muitos estão vivendo no período eleitoral, Bolsonaro viveu 28 anos dentro do Congresso. Só para você lembrar, que é para não parar, não precipitar e não retroceder”, afirmou o deputado em vídeo.