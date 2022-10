Sem Lula e Tebet, campanha petista faz encontro com evangélicos em BH

Marina Silva (Rede) e Léo Pericles (UP) marcaram presença no evento neste sábado (22/10), na Região Centro-Sul de BH (foto: Tulio Santos//EM/D.A Press)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) não apareceram em evento com lideranças evangélicas marcado para a manhã deste sábado (22/10) em hotel na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O encontro estava previsto na agenda do candidato à reeleição, mas ele e Tebet não apareceram devido a uma reunião e à passeata em Venda Nova, na capital, até Justinópolis, em Ribeirão das Neves.

Marina Silva (Rede) e Léo Pericles (UP) marcaram presença no evento.

Na quarta-feira (19/10), Lula divulgou uma carta aos evangélicos durante evento com lideranças religiosas em São Paulo (SP). O manifesto tem referências a versículos bíblicos e traz compromissos como a contrariedade de Lula ao aborto.

"Nosso Projeto de Governo tem compromisso com a Vida plena em todas as suas fases. Para mim a vida é sagrada, obra das mãos do Criador e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo Presidente da República e sim pelo Congresso Nacional", diz a carta.

Lula em Minas

Nesta sexta-feira (21/10), Lula esteve em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

É a segunda visita de Lula a Minas Gerais no segundo turno. O petista já esteve em Belo Horizonte em 9 de outubro.

A agenda mineira é marcada pela primeira aparição em atos públicos ao lado da senadora Simone Tebet, que declarou apoio à campanha de Lula após terminar o primeiro turno em terceiro lugar na corrida presidencial.