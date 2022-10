Eduardo Paes sobre Moro: 'Canalha que está babando o ovo de Bolsonaro'

Eduardo Paes (PSD) participou de ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na zona Oeste do Rio de Janeiro (foto: Carlos Elias Junior /Fotoarena/Folhapress)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), durante ato nesta quinta-feira (20/10), junto ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Padre Miguel, na capital, chamou o ex-juiz e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) de "canalha" e "puxa-saco"."Mentiram à vontade sobre o Lula depois de o terem tirado da eleição de 2018. Esse canalha (Moro) está de novo babando ovo do Bolsonaro", afirmou o político sobre a condenação de Moro.Paes, que neste mês disse que vai se empenhar incessantemente pela vitória de Lula, afirmou que, no governo do ex-presidente, as famílias foram respeitadas e tiveram comida e emprego, e todos foram tratados igualmente, "mas sempre cuidando dos mais pobres"."Vamos fazer do Lula o mais votado" na região Oeste do Rio de Janeiro, local onde o pesedista tem sua base eleitoral.Nesta quinta, Lula fez campanha em Porto Alegre (RS), em São Gonçalo (RJ) e no Rio de Janeiro.Nesta sexta-feira (21/10), o petista visita o interior de Minas Gerais , em Teófilo Otoni e em Juiz de Fora , para dar prosseguimento aos atos de campanha.