Genial/Quaest: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47%

A Genial/Quaest divulgou, nesta quarta-feira (19/10), pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República. Nela, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação (likely voter model), Lula aparece com 52,8% dos votos válidos contra 47,2% de Bolsonaro.

A rejeição a Bolsonaro voltou a recuar e está empatada tecnicamente com a rejeição de Lula pela primeira vez na série histórica (46% contra 42%).

Entre os eleitores que votaram em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, a maioria – 36% - pretende votar em branco, nulo ou abster-se; 32% estão indecisos, 19% declaram voto em Lula e 13% em Bolsonaro.

Entre os que votaram em Ciro Gomes, do PDT, 41% dizem votar em Lula, 22% em Bolsonaro, 25% declaram votar em branco, nulo ou abster-se. Entre os que se abstiveram, 42% declaram voto em Lula, 32% em Bolsonaro, 15% mantêm a decisão do primeiro turno e 12% estão indecisos.

Foram realizadas 2.000 entrevistas com eleitores entre os dias 16 e 18 de outubro, em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o estudo tem 95% de confiança. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-04387/2022.

Novo modelo

A pesquisa desta quarta-feira é a segunda com o modelo chamado "likely voter", que foi explicado pelo diretor da Quaest, Felipe Nunes.



"Esse procedimento visa minimizar os efeitos que a abstenção não-aleatória entre os subgrupos do eleitorado tem causado na capacidade de os institutos estimarem votos nas urnas. Muito mais gente diz que vai votar do que realmente vota, então não é suficiente perguntar às pessoas se elas vão votar e subtraí-las da amostra para se obter estimativas precisas para o subconjunto de entrevistados que são mais representativos do provável eleitorado válido", afirmou Felipe Nunes, via redes sociais.

