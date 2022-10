Datafolha vai divulgar nesta quarta (19/10) primeira pesquisa após debate

Por Thiago Bonna

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o segundo turno das eleições presidenciais (foto: Miguel SCHINCARIOL AFP e CARL DE SOUZA AFP)

O Datafolha vai divulgar a terceira pesquisa de intenção de voto para presidente da República na noite desta quarta-feira (19/10), cinco dias após a anterior. O pleito eleitoral opõe os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).





Este será o primeiro levantamento após a a realização do debate da TV Bandeirantes, de domingo (16/10), e depois da polêmica fala de Bolsonaro sobre adolescentes venezuelanas.

Na última pesquisa do instituto, Lula liderava o segundo turno das eleições com 49% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tinha 44%. Brancos e nulos eram 5% e 1% não soube ou não quis responder.



Foram realizadas entrevistas com 2.912 eleitores entre os dias 17 e 19 deste mês em 181 cidades de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, considerando um nível de confiança de 95%.



A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022.

