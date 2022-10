Janja compartilha outro vídeo em que Bolsonaro fala de menores venezuelanas

Presidente já havia falado sobre caso de menores de idade venezuelanas em outra ocasião; no entanto, Bolsonaro também afirmou que as imigrantes "faziam programa" (foto: Reprodução)

Por Luana Pedra

A esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Janja Lula da Silva compartilhou em suas redes sociais mais um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se refere ao caso das menores de idade venezuelanas, em São Sebastião, no Distrito Federal, que iriam, supostamente, "fazer programa".

Inacreditável q o "Presidente" já tenha exposto essas meninas venezuelanas, anteriormente em outra entrevista. A minha indignação só aumenta. O "cidadão de bem" deveria ter denunciado se houvesse qq indício de exploração de menores. É essa proteção das famílias que ele prega? pic.twitter.com/k05348hgbm %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 18, 2022

Bolsonaro relatou sua visita às imigrantes no Podcast Collab, no dia 12 de setembro, data anterior ao vídeo que viralizou na última semana, em que o presidente afirma que "pintou um clima" após ver as venezuelanas menores de idade. O vídeo mais recente é da participação que o ex-capitão fez no canal Paparazzo Rubro-Negro.

Quando contou o caso para o Podcast Collab , em setembro, o presidente afirmou que as venezuelanas eram "bonitinhas" e que tinham "chamado a atenção" dele por serem "parecidas". Bolsonaro afirmou que as menores de idade estavam bem arrumadas e que iriam "fazer programa".

Em suas redes sociais, Janja afirmou que Bolsonaro deveria ter denunciado, caso houvesse indícios de exploração de menores de idade.

"A minha indignação só aumenta. O “cidadão de bem” deveria ter denunciado se houvesse qq indício de exploração de menores. É essa proteção das famílias que ele prega?". indagou.