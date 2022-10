Wassef sobre 'pintou um clima' de Bolsonaro: 'É o comunismo'

Por Vinícius Prates





Wassef defendeu falar do presidente Jair Bolsonaro sobre venezuelanas e disse que ele está sendo alvo de fake news (foto: Reprodução/Youtube)



Wassef também alegou que Bolsonaro está sendo vítima de "fake news" e "distorção da verdade". A declaração do advogado foi dada logo após o O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef (PL), ao comentar a fala presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as venezuelanas disse que a expressão se tratava do "comunismo".Wassef também alegou que Bolsonaro está sendo vítima de "fake news" e "distorção da verdade". A declaração do advogado foi dada logo após o debate na Band, na noite desse domingo (16/10).









Já em entrevista depois do debate, um jornalista alegou que a fala do presidente ainda não tinha sido bem explicada, Wassef então disse que a fala se referia ao "comunismo".





"O que o presidente Bolsonaro disse de forma clara e transparente é sobre o grande mal que é o comunismo. O que que esta acontecendo hoje? A Venezuela, a população, além de ser assassinada pelo ditador comunista, ditador esse apoiado pelo PT e pelo outro candidato, gerou pobreza, miséria, sofrimento e desgraça, que é o fruto do comunismo em todos países. O presidente narra sobre esse mal", apontou o advogado.





"O que ele falou do clima é muito claro, gente. É o clima da questão do comunismo. Do mal presente no comunismo. É muito claro, não tem como distorcer", completou o advogado da família.