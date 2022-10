Moraes ordena que PT retire vídeos com fala de Bolsonaro sobre venezuelanas

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (foto: Carlos Moura/STF)

Estado de Minas









Com a decisão, o vídeo com a correlação precisa ser retirado das redes dos opositores de Bolsonaro em todas as redes sociais. Moraes cita na decisão uma publicação feita pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.



"Descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do Representante, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente, diante da autoria de fato grave (pedofilia)", diz trecho da decisão do presidente do TSE.



Entenda o caso



Em participação no podcast Paparazzo Rubro-Negro, na sexta-feira, Bolsonaro relatou uma visita de 2021 a uma comunidade em Brasília que conta com venezuelanos que saíram do país.



"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três ou quatro, bonitas. De 14, 15 anos. Arrumadinhas, num sábado, numa comunidade. Vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na tua casa?' Entrei", iniciou.





"Tinha umas 15 a 20 meninas, num sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando no sábado. Pra quê? Ganhar a vida!", completou posteriormente.